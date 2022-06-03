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Живи экологично, думай о будущем!

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Красноярск
16:48 3 Июня 2022
красноярск, мусор
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Специалисты левобережного регионального оператора по обращению с ТКО подготовили и уже запустили в прокат два первых ролика из цикла «Живи экологично, думай о будущем!». 

«Наш первый видеоцикл «Сортируй грамотно!», выпущенный в прошлом году, был направлен на формирование разумного отношения к вторичным отходам. Его герои на своём примере показывают, как и зачем нужно раздельно собирать мусор, – поясняет Юлия КОМИССАРЕНКО, руководитель отдела по связям с общественностью «Красноярской рециклинговой компании». – Новые ролики уже про следующий шаг - формирование экологического сознания. Они о том, что вторичное сырье нужно не только перерабатывать, но,в первую очередь, сокращать его «производство», переходить на осознанное потребление».

Дело в том, что далеко не все отходы, похожие на вторсырьё, можно переработать. Например, одноразовые стаканчики для кофе переработке не подлежат, хотя и выглядят, как бумажные. На самом деле их стенки покрыты специальной пластиковой плёнкой. В среднем одна кофейня в популярном месте расходует в месяц от 1,5 до 3 тысяч таких стаканчиков. И первый ролик нового цикла как раз содержит призыв отказаться от одноразового стаканчика, который через несколько минут окажется среди мусора, в пользу многоразовой личной кружки. 

Второй ролик посвящён проблеме упаковочных полиэтиленовых пакетов. Сейчас в год в России продают и раздают около 60 млрд пакетов в год, то есть примерно 300 тыс. тонн пластика, который тоже проживёт не более одного дня. А заменить его можно красивой, удобной и лёгкой сумкой-шопером, которая прослужит не один год. 

Как и в роликах первого цикла, в съёмках приняли участие известные красноярцы, творческие коллективы и организации краевого центра. В двух первых сюжетах заняты журналист и экоактивист Павел Стабров, фотограф Татьяна Вишневская, танцевальный коллектив Harleen Joker`s, кондитерская Vivo&Jolly и гипермаркет «Аллея».

Отметим, что проект Группы «РВМ Капитал» и «Красноярской рециклинговой компании» (входит в Группу «РВМ Капитал») – «Цикл видеороликов «Сортируй грамотно!» – в 2021 году стал победителем в номинации «Просвещение как путь к устойчивому развитию» Национальной экологической премии им. В. И. Вернадского и призёром Международной экологической премии EcoWorld-2021.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

 
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