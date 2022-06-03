В Красноярске начался капремонт улицы Абытаевской

Дорога по ул. Абытаевской — одна из самых проблемных в мкр. Покровском, это проезд, спонтанно сформировавшийся ещё во время строительства домов.

Капитальный ремонт пройдёт на участке в 1,13 км (от ул. Линейной до ул. Шахтёров, включая участок от ул. Абытаевской, 4 до ул. Караульной). Подрядчик обустроит ливневую канализацию (529 метров), затем проведёт планировку территории, сообщили на сайте правительства Красноярского края. Далее необходимо будет установить вибропрессованные бортовые камни и сделать конструкцию дорожной одежды. Отметим, что верхний слой асфальта будет из щебеночно-мастичной смеси.

Ширина проезжей части на участке от ул. Линейной до ул. Шахтёров будет 7 метров, а на участке от ул. Абытаевской, 4 до ул. Караульной — 8 метров. С обеих сторон дороги обустроят пешеходные тротуары, они будут удобны для маломобильных жителей. Также будут оформлены газоны, установлены 38 светильников. Кроме этого, рабочие нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Ремонт пройдёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Запланирован ремонт и ул. Пограничников, ул. Волжской, ул. Красной Армии. Также отремонтируют мосты через реку Качу по ул. Перенсона, по ул. Брянской, 140 и Брянской, 280А и путепровод по ул. Мичурина над пр. им. газеты «Красноярский рабочий».

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf