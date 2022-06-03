3 июня
Красноярск
погода +4 °C
61.58
 
€ 64.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске начался капремонт улицы Абытаевской

Главная Общество
Красноярск
17:01 3 Июня 2022
общество, красноярск, капремонт, дорога
версия для печати Ico_print

Дорога по ул. Абытаевской — одна из самых проблемных в мкр. Покровском, это проезд, спонтанно сформировавшийся ещё во время строительства домов.

Капитальный ремонт пройдёт на участке в 1,13 км (от ул. Линейной до ул. Шахтёров, включая участок от ул. Абытаевской, 4 до ул. Караульной). Подрядчик обустроит ливневую канализацию (529 метров), затем проведёт планировку территории, сообщили на сайте правительства Красноярского края. Далее необходимо будет установить вибропрессованные бортовые камни и сделать конструкцию дорожной одежды. Отметим, что верхний слой асфальта будет из щебеночно-мастичной смеси.

Ширина проезжей части на участке от ул. Линейной до ул. Шахтёров будет 7 метров, а на участке от ул. Абытаевской, 4 до ул. Караульной — 8 метров. С обеих сторон дороги обустроят пешеходные тротуары, они будут удобны для маломобильных жителей. Также будут оформлены газоны, установлены 38 светильников. Кроме этого, рабочие нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Ремонт пройдёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Запланирован ремонт и ул. Пограничников, ул. Волжской, ул. Красной Армии. Также отремонтируют мосты через реку Качу по ул. Перенсона, по ул. Брянской, 140 и Брянской, 280А и путепровод по ул. Мичурина над пр. им. газеты «Красноярский рабочий».

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае состоялся заплыв "Сибирский рубикон"

В Красноярском крае состоялся заплыв "Сибирский рубикон"

3 Июня 2022 г.
Участники проплыли больше 280 км
Новости Красноярска: Живи экологично, думай о будущем!

Живи экологично, думай о будущем!

3 Июня 2022 г.
«Красноярская рециклинговая компания представляет новый цикл экологических роликов
Новости Красноярска: В Красноярске в выходные по пр. Мира нельзя будет ездить на роликах и самокатах

В Красноярске в выходные по пр. Мира нельзя будет ездить на роликах и самокатах

3 Июня 2022 г.
Схема движения на пр. Мира, ул. Кирова и ул. Диктатуры Пролетариата будет изменена
Новости Красноярска: Власти не отказались от создания в Красноярске транспортно-логистического центра

Власти не отказались от создания в Красноярске транспортно-логистического центра

3 Июня 2022 г.
В планах обновить аэродромное покрытие и модернизировать инженерную инфраструктуру
Новости Красноярска: В полиции Красноярского края прокомментировали закупку услуги VPN на 115 млн

В полиции Красноярского края прокомментировали закупку услуги VPN на 115 млн

3 Июня 2022 г.
Подобные госконтракты заключаются уже более 10 лет
Новости Красноярска: На Красноярском водохранилище прошли масштабные учения

На Красноярском водохранилище прошли масштабные учения

3 Июня 2022 г.
По замыслу организаторов, на водохранилище перевернулась лодка с туристами
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в июне ожидаются заморозки

В Красноярске в июне ожидаются заморозки

2 Июня 2022 г.
Не исключены ветра, грозы, дожди и град
Новости Красноярска: 19-летний рядовой из Минусинска погиб во время спецоперации на Украине

19-летний рядовой из Минусинска погиб во время спецоперации на Украине

2 Июня 2022 г.
После срочной службы он остался в армии по контракту
Новости Красноярска: 3-5 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов

3-5 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов

2 Июня 2022 г.
На юге и западе региона в течение суток местами возможны сильные дожди
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru