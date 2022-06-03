3 июня
Красноярск
погода +13 °C
61.58
 
€ 64.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Красноярском водохранилище прошли масштабные учения по спасению людей из воды

Главная Общество
Красноярск
15:25 3 Июня 2022
в красноярском крае, учения
версия для печати Ico_print

В акватории Красноярского водохранилища прошли масштабные учения по спасению людей, терпящих бедствие на воде. В них участвовали работники краевого учреждения «Спасатель», полицейские и медики. 

По замыслу организаторов, на водохранилище перевернулась лодка с туристами без спасательных жилетов. Одного из них требовалось спасти, а второй утонул. 

Спасатели подплыли  к пострадавшему на катере, подняли его из воды и доставили на берег для оказания первой медицинской помощи. Тело второго искали водолазы с помощью эхолота. Когда его нашли, специалисты доставили муляж на берег и передали сотрудникам полиции.

Фото: © пресс-служба агентства ГО ЧС региона.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В полиции Красноярского края прокомментировали закупку услуги VPN на 115 млн

В полиции Красноярского края прокомментировали закупку услуги VPN на 115 млн

3 Июня 2022 г.
Подобные госконтракты заключаются уже более 10 лет
Новости Красноярска: В Красноярске возбудили уголовные дела о покупке поддельных сертификатов о вакцинации

В Красноярске возбудили уголовные дела о покупке поддельных сертификатов о вакцинации

3 Июня 2022 г.
Они приобрели их, чтобы избежать отстранения от работы
Новости Красноярска: Депутаты рассмотрят вопросы о предоставлении участков в Красноярске под объекты капитального строительства

Депутаты рассмотрят вопросы о предоставлении участков в Красноярске под объекты капитального строительства

3 Июня 2022 г.
Рабочую группу возглавил Илья Зайцев
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали подозреваемых в участии в террористической организации

В Красноярском крае задержали подозреваемых в участии в террористической организации

3 Июня 2022 г.
Возбуждены уголовные дела по ст. 205.1 УК РФ и 205.2 УК РФ
Новости Красноярска: В парке «Ергаки» выпал снег

В парке «Ергаки» выпал снег

3 Июня 2022 г.
3-5 июня в центральных и южных районах местами ожидаются заморозки до -5° С
Новости Красноярска: Природный парк «Ергаки» готовят к туристическому сезону

Природный парк «Ергаки» готовят к туристическому сезону

3 Июня 2022 г.
На озере Радужном восстанавливают экотропу, некоторые участки расширят
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

30 Мая 2022 г.
Также суд взыскал в пользу каждого потребителя компенсацию морального вреда
Новости Красноярска: В Красноярском крае с 1 июня прожиточный минимум составит 15 451 рубль

В Красноярском крае с 1 июня прожиточный минимум составит 15 451 рубль

31 Мая 2022 г.
С января величина составляла 14 046 рублей
Новости Красноярска: В Красноярске в июне ожидаются заморозки

В Красноярске в июне ожидаются заморозки

2 Июня 2022 г.
Не исключены ветра, грозы, дожди и град
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru