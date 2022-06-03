На Красноярском водохранилище прошли масштабные учения по спасению людей из воды

В акватории Красноярского водохранилища прошли масштабные учения по спасению людей, терпящих бедствие на воде. В них участвовали работники краевого учреждения «Спасатель», полицейские и медики.

По замыслу организаторов, на водохранилище перевернулась лодка с туристами без спасательных жилетов. Одного из них требовалось спасти, а второй утонул.

Спасатели подплыли к пострадавшему на катере, подняли его из воды и доставили на берег для оказания первой медицинской помощи. Тело второго искали водолазы с помощью эхолота. Когда его нашли, специалисты доставили муляж на берег и передали сотрудникам полиции.

Фото: © пресс-служба агентства ГО ЧС региона.