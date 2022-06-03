В Красноярске в выходные по пр. Мира нельзя будет ездить на роликах и самокатах

Старт проекта «В центре Мира» запланирован на 4 июня.

Пешеходными станут участки пр. Мира от ул. Перенсона до ул. Диктатуры Пролетариата и от ул. Диктатуры Пролетариата до здания по пр. Мира, 108, а также по ул. Кирова от здания по ул. Кирова, 23 (бывшее кафе «Big Yorker») до ул. Карла Маркса.

Схема движения и парковки транспорта на пр. Мира, ул. Кирова и ул. Диктатуры Пролетариата будет изменена для обеспечения безопасности при проведении мероприятий проекта «В центре Мира».

Ограничения будут действовать с 3 июня 20:30 до 5 июня 23:00, рассказали в администрации города Красноярска.

Для того, чтобы жители домов и сотрудники офисов могли заезжать во дворы часть ул. Кирова (от ул. Ленина до здания по ул. Кирова, 23) временно станет двусторонней. Заезжать туда смогут только те, кто живёт или работает на данном участке.

«В центре Мира» – пешеходное пространство, поэтому здесь запрещено ездить на роликах, самокатах и велосипедах. Для удобства предусмотрены велопарковки.

Для комфорта будут установлены шесть дополнительных туалетных кабинок (две рядом с Мира, 102, четыре — на Кирова, 23). Также будут установлены и дополнительные урны. Организаторы просят соблюдать чистоту на проспекте, владельцев собак – держать своих питомцев на поводке.

Большая часть локаций будет посвящена детям, поэтому организаторы просят родителей внимательно следить за своими детьми.

Все выходные на проспекте будет работать фотограф. Ссылка на фото появится в аккаунтах проекта в социальных сетях: во «ВКонтакте» и в Telegram-канале. Там же можно делиться своими впечатлениями и оставлять предложения по развитию и улучшению проекта. Пожелания можно оставлять и по телефону: 211-64-36.