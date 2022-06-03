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Депутаты рассмотрят вопросы о предоставлении участков в Красноярске под объекты капитального строительства

Главная Общество
Красноярск
14:50 3 Июня 2022
общество, красноярск, депутаты, объекты
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Рабочую группу для рассмотрения вопросов о предоставлении земли под объекты капитального строительства в Красноярске возглавил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев.

Планируется, что в рабочую группу войдут и депутаты горсовета, главный архитектор, руководитель службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, представители администрации города Красноярска, прокурор Красноярского края.

На следующем заседании будут рассмотрены законность расположения постройки на ул. Республики и исполнение судебного решения по сносу «Кантри» на пр. Мира, потом будут обсуждены объекты на улицах Белинского, Алексеева и Свердловской.

На данный момент создают сайт, где можно будет посмотреть карту нарушений с информацией об объектах.

Напомним, прокуратура внесла представление мэрии о незаконности действий с землей в центре Красноярска.

— Надзорный орган проводил проверку после моего обращения, выяснилось, что построенный компанией «Альянс-Строй» объект (как его уже назвали «Кантри-2») почти в 12 раз меньше площади участка. Соответственно мэрия нарушила принцип «соразмерности». Это нарушение земельного законодательства, — сообщал Илья Зайцев ранее. — За участок почти в 2 500 кв. м компания заплатила в бюджет города 1,522 млн рублей, то есть чуть больше 600 рублей за кв. м земли в самом центре города, в зоне которая запланирована под комплексное благоустройство.

Фото: © dela.ru

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