В полиции Красноярского края прокомментировали закупку услуги VPN на 115 млн

Во время интернет-мониторинга сотрудниками полиции была выявлена публикация о том, что ведомство закупило услуги VPN на 115 млн рублей, а затем расторгла контракт. Автор предполагает, что МВД стало приобретать VPN для доступа к запрещённым в России сайтам.

— Предположения журналиста ошибочны. Подобные госконтракты заключаются уже более 10 лет. VPN – это целый комплекс технологий, направленных, прежде всего, на защиту информации. В крупных организациях данное подключение — обязательное условие, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по красноярскому краю.

Правительством РФ принимается комплекс мер по поддержке экономики внутри страны, в том числе субъектов малого предпринимательства. Внесены многочисленные изменения в действующие нормативно-правовые акты, связанные с осуществлением госзакупок. Контракт был расторгнут по согласованию сторон в целях соблюдения вновь принятых норм действующего законодательства. Сейчас он находится в стадии переработки и согласования с профильными службами МВД.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков