Власти не отказались от создания в Красноярске транспортно-логистического центра

Председатель правительства края Юрий Лапшин провёл выездное совещание в аэропорту Красноярска.

В аэропорту осенью была введена в эксплуатацию магистральная рулёжная дорожка. Она увеличила пропускную способность воздушной гавани в два раза. Ранее был обновлён участок перрона, прилегающий к первому терминалу, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Стартовал новый этап реконструкции перрона: в планах обновить аэродромное покрытие и модернизировать инженерную инфраструктуру по современным стандартам. В результате чего оптимизируются время и затраты авиакомпаний на наземное обслуживание воздушных судов. Появится пять дополнительных мест стоянки самолётов, две площадки для противообледенительной обработки, оборудование, вмонтированное в инфраструктуру стоянки, для технического обслуживания воздушных судов. Реконструировать перрон закончат до конца 2023 года.

Обновление проводится за счёт регионального бюджета, так как плоскостные сооружения аэродрома находятся в краевой собственности. В 2022-2023 годах на эти цели предусмотрено 2,3 млрд рублей.

Директор подрядной организации филиала «ПО «Возрождение» Андрей Боровской рассказал, что компания начала демонтаж железобетонных покрытий. Данную работу планируется завершить до конца июля. Сейчас завозят бетоноукладочное оборудование. Чтобы работать круглосуточно, на месте установят бетонный завод.

Стоит отметить, что строительные материалы, щебень, песок и цемент закупаются у краевых производителей. Чтобы снизить риск возможного удорожания материалов и оборудования Юрий Лапшин поставил задачу завершить бетонные работы в этом строительном сезоне.

— Непростая ситуация в авиаотрасли не отменяет наших планов по созданию на базе красноярского аэропорта крупного международного транспортно-логистического центра. Как только отрасль оправится от кризиса, аэропортовые терминальные, грузовые и операционные мощности станут очень востребованными, преимущество будет у тех городов, которые за это время успеют модернизировать и расширить инфраструктуру, — подчеркнул Юрий Лапшин.

Фото: © пресс-служба министерства транспорта Красноярского края