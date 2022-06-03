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В Красноярске частично перекрыли дорогу на ул. Абытаевской

Главная Общество
Красноярск
12:20 3 Июня 2022
общество, красноярск, ремонт, дороги
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Сегодня утром частично перекрыли дорогу по ул. Абытаевская. Ограничения продлятся до 23:00 3 июля, сообщили в администрации города Красноярска.

Так, на ул. Абытаевская нельзя будет проехать с ул. Линейная. Также на участок улицы от дома №4а до ул. Линейная смогут заезжать только те, кто там живёт или работает.

Причина перекрытия: капитальный ремонт дороги.

Работы будут выполнены на участке в 1,13 км от ул. Линейная до ул. Шахтеров, включая участок от ул. Абытаевской, 4 до ул. Караульная.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

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