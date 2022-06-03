В Красноярске до сентября завершат реконструкцию школы № 36 на Сопочной

— За ходом реконструкции № 36 слежу пристально, — сообщает мэр Красноярска Сергей Ерёмин в своём Telegram-канале. — Не всё шло гладко, но в последние месяцы подрядчик подтянулся. Должны завершить всё в срок до сентября. Образовательный процесс начнётся, как только будут пройдены все необходимые процедуры лицензирования — скорее всего, со второй четверти предстоящего учебного года.
У учащихся появится отдельное здание спортзала, уличная спортивная площадка с футбольным полем и беговой дорожкой по кругу.
— Три школы (№ 5, № 27 и № 108) попали в федеральную программу по капитальному ремонту. Серьёзный проект — школа № 50. Взамен аварийного здания возведём здесь модульное, — отметил глава города. — Недавно приступили к реконструкции школы № 47. За счёт средств города частично откапиталим ещё 8 школ.
Фото: © Сергей Ерёмин