В Красноярске до сентября завершат реконструкцию школы № 36 на Сопочной

— За ходом реконструкции № 36 слежу пристально, — сообщает мэр Красноярска Сергей Ерёмин в своём Telegram-канале. — Не всё шло гладко, но в последние месяцы подрядчик подтянулся. Должны завершить всё в срок до сентября. Образовательный процесс начнётся, как только будут пройдены все необходимые процедуры лицензирования — скорее всего, со второй четверти предстоящего учебного года.