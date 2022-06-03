РУСАЛ подвёл итоги ежегодной экологической акции «Зелёная волна»

РУСАЛ подвел итоги масштабной ежегодной экологической акции «Зеленая волна». В этом году в экомарафоне приняли участие более тысячи волонтёров из 13 городов, было высажено 1316 деревьев и кустарников.

В 2022 году акция «Зеленая волна» состоялась в Ачинске, Братске, Волгограде, Красноярске, Каменск-Уральске, Краснотурьинске, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Тайшете, Таежном, Шелехове и Ухте. Организатором выступает Фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа (Фонд «ЦСП»), созданный в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаска для отбора, поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив.

Экомарафон РУСАЛа стартовал в Волгограде, где на территории реабилитационного центра «Вдохновение» активисты высадили розы, гортензии, кизильник и можжевельник, а финишировал в Братске в Парке Металлургов, где в акции приняли участие активисты из Молодежного совета БрАЗа. Рекордные для этого года посадки прошли в Тайшете: почти 300 саженцев украсили городской Центральный парк культуры и отдыха. В географию акции в этом году вошла республика Коми: волонтёры из Ухты озеленили территорию социокультурного центра «Феникс», построенного компанией РУСАЛ в посёлке Чиньяворык. Преобразились как территории социальных учреждений, так и общественные городские пространства в Сибири: саяногорский Парк Победы, парк отдыха «Мечта в Таёжном и др. В Красноярске волонтёры вместе с воспитанниками и сотрудниками детского сада № 59 высадили 60 саженцев, среди которых 20 груш, 20 яблонь и 20 сиреней.

«В регионах своей ответственности РУСАЛ активно участвует в программах по формированию комфортной городской среды. При этом Компания изучает реальную ситуация на местах и всегда внимательно прислушивается мнению жителей. Мы знаем, что дефицит зелёных насаждений по-прежнему актуальная проблема для городских ландшафтов. Но озеленение – это не только благоустройство территории: оно способствует конкретному улучшению состояния окружающей среды. Именно поэтому интерес к акции «Зеленая волна» растёт с каждым годом: на неё приходят с друзьями, детьми, семьями, а места посадок становятся городскими «точками притяжения»», - отметил Рустам Закиев, директор Департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа.

Экологический марафон «Зелёная волна» проходит ежегодно с 2017 года. Его организатором является Фонд «Центр социальных программ» (ЦСП), реализующий социальные и благотворительные программы РУСАЛа, один из крупнейших российских некоммерческих фондов. За 5 лет по инициативе ЦСП были высажены более 6000 саженцев деревьев и кустарников. Инвестиции составили 7 миллионов рублей.

В 2022 году этом году в рамках озеленения и благоустройства в регионах ответственности Компании силами корпоративных волонтёров и активных горожан было высажено 1316 саженцев деревьев и кустарников.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»