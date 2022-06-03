В Красноярске до 1 сентября закроют часть дороги на ул. Базайской

С 3 июня с 15:00 до 1 сентября до 23:00 в районе аварийной подпорной стены возле спа-отеля «Такмак» на ул. Базайской закроют часть дороги.

На участке в 300 метров в районе здания по ул. Базайская, 234а/2 будет сужена проезжая часть.

Как сообщили в пресс-службе города Красноярска, перекрытие нужно для обеспечения безопасности автомобильного движения, так как рядом с дорогой расположена аварийная подпорная стена.

Сооружение построено на участке неразграниченной формы собственности и технологически связано с территорией спа-отеля. Подпорная стена уже несколько лет находится под наблюдением. Владельцам базы отдыха не раз выдавали предписания привести объект в порядок. Они за свой счёт выполняли работы, но состояние сооружения по-прежнему вызывает опасения.

Специализированная организация обследовала стену и подтвердила аварийность и необходимость её демонтажа.

Владельцам спа-отеля выдано предписание о сносе незаконного сооружения, но в обозначенный срок оно не исполнено. Сейчас вопрос решается в судебном порядке. Во время дождей состояние объекта может ухудшиться, поэтому и было принято решение закрыть часть проезжей части.