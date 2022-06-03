Природный парк «Ергаки» готовят к туристическому сезону

В природном парке «Ергаки» специалисты навели порядок на самых популярных площадках для отдыха. Сейчас идут работы по строительству и ремонту экологических троп.

Как пишут на сайте правительства Красноярского края, на озере Радужном восстанавливают экотропу, некоторые участки планируется расширить.

Завершается благоустройство палаточного лагеря «Перекрёсток»: специалисты укладывают деревянные настилы для палаток, обустраивают домики, места для умывания, монтируют электростанцию.

Помощь сотрудникам парка оказывают добровольцы и волонтёры. В прошлом году в парке было отремонтировано более 800 метров троп, оборудованы новые участки тропы «К Висячему камню» и в районе озера Светлого.

Волонтёры отремонтировали аншлаги на экотропе в Каменный город. Кроме этого, они доставили указатели на известную точку «Ресторан», покрасили металлические лестницы, обновили маркировку на туристических маршрутах.

— Мы делаем всё, чтобы обеспечить комфортный отдых на территории. Тем, кто планирует посетить парк, нужно пройти регистрацию в МЧС и визит-центре парка. Призываю всех соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, — отметил Игорь Грязин, руководитель дирекции природного парка «Ергаки».

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края