В Красноярском крае предпринимателю за незаконную добычу угля грозит до 5 лет тюрьмы

Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы. Доход от незаконной деятельности превысил 500 млн рублей

Как пишут в ГУ МВД России по Красноярскому краю, директор компании 1959 года рождения добывал полезные ископаемые без лицензий. Добытый им уголь реализовывался физическими лицами и различным предприятиям.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 «Незаконное предпринимательство», максимальное наказание по которой — до 5 лет лишения свободы.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд. На имущество мужчины наложен арест на сумму свыше 900 тыс. руб.

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