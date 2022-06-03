В Красноярске между «Белыми росами» и островом Отдыха появится пирс

Как сообщил депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев в своём Telegram-канале, на дамбе между микрорайоном «Белые росы» и островом появится пирс с благоустройством, удобный спуск с подсветкой, зона комфортного отдыха и остановка для речного трамвайчика. Кроме этого, остановки будут у Виноградовского моста, Комсомолла и на Гладкова. Движение трамвайчиков планируют закольцевать.

Проект реализуется бизнесом при поддержке краевого агентства по туризму.

— Инвестор приобрёл списанный гидросамолёт АН-2. Его установят рядом как аттракцион, — пишет Илья Зайцев.

Фото: © Илья Зайцев