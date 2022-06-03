В Красноярском крае садоводы получили более 19 млн рублей

Садовые общества Берёзовского, Емельяновского, Манского районов, а также Дивногорска, Красноярска, Железногорска получили из краевого бюджета дополнительно более 19 млн рублей. денежные средства можно потратить на строительство, реконструкцию или ремонт дорог, электросетей и водоснабжения, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В апреле поддержку получили 15 конкурсантов из Железногорска, Назарово, Емельяновского и Берёзовского районов. На эти цели выделено 25,4 млн рублей. По поручению губернатора Красноярского края Александра Усса в мае объём поддержки увеличили — гранты получили ещё десять садовых обществ.

— Заявок традиционно много, однако за счёт качественной и активной работы председателей садовых обществ их могло бы быть ещё больше. По предварительным данным сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в регионе зарегистрировано около 2 000 СНТ. В этом году поддержку до 2 млн руб. получили 25 некоммерческих товариществ — это максимальное за последние 6 лет число соискателей, рассказал заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Важно включение СНТ в реестр некоммерческих товариществ, претендующих на поддержку. Необходимо и решение общего собрания товарищества с указанием мероприятия, на которое запрашиваются деньги, и его стоимости. Кроме этого, важно отсутствие у садовых объединений долгов перед бюджетом. Вложить в реализацию мероприятия нужно будет не меньше 10 %. Грант нужно израсходовать в течение года после его получения.

В этом году на реализацию программы поддержки садоводства и огородничества предусмотрено 97,6 млн руб.

Фото: © Минсельхоз Красноярского края