В Иланском районе возбуждено уголовное дело после пожара в детском саду

Прокуратура проводит проверку после пожара в пос. Хайрюзовка, в результате которого сгорел детсад № 19.

Предварительно установлено, что 28 мая в 14:50 произошло возгорание кровли дошкольного учреждения. После прибытия пожарных деревянное здание было охвачено огнём. В результате произошло обрушение несущих конструкций. В связи с большой площадью возгорания (520,3 кв. м) ликвидировать пожар удалось лишь через 10 часов.

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщает, что возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ. Будет дана оценка обстоятельствам пожара, в том числе проверена версия о возгорании из-за неосторожных действий сотрудников детсада.

Рассматривается вопрос об оказании помощи в обеспечении прав на получение образования семьям с детьми.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина