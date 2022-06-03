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В Иланском районе возбуждено уголовное дело после пожара в детском саду

Главная Общество
Красноярск
10:15 3 Июня 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, пожар, детсад
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Прокуратура проводит проверку после пожара в пос. Хайрюзовка, в результате которого сгорел детсад № 19.

Предварительно установлено, что 28 мая в 14:50 произошло возгорание кровли дошкольного учреждения. После прибытия пожарных деревянное здание было охвачено огнём. В результате произошло обрушение несущих конструкций. В связи с большой площадью возгорания (520,3 кв. м) ликвидировать пожар удалось лишь через 10 часов.

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщает, что возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ. Будет дана оценка обстоятельствам пожара, в том числе проверена версия о возгорании из-за неосторожных действий сотрудников детсада.

Рассматривается вопрос об оказании помощи в обеспечении прав на получение образования семьям с детьми.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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