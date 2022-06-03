В выходные в Красноярске похолодает до +3 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, 3 июня в Красноярске будет +11° С, ветер западный до 6 м/с, небольшой дождь. Ночью — +2° С.

4 июня дневная температура — +9° С, ветер северо-западный 1,4 м/с. Ночью — +4° С.

5 июня днём +14° С, ветер западный 2,7 м/с. Ночью — до +6° С.

Все выходные ожидается небольшой дождь.

Напомним, 3-5 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются заморозки до -5° С, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

К 7 июня в Красноярске ожидается потепление до +20° С. Далее температура воздуха повысится до +25° С. Ночью будет около +10° С — +15° С.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков