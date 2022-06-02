В Красноярске скульптуру «Лошадь Белая» на Стрелке перекрасили в чёрный цвет. Как рассказали в мэрии, тело коня начало покрываться ржавчиной, поэтому скульптуру привели в порядок и перекрасили.

По словам специалистов, цвет согласовали с автором скульптуры Евгением Пащенко. Однако сам автор утверждает, что одобрил только ремонт.

«На мой взгляд, цвет очень неудачный. Особенно на доспехах казака. Мы разговаривали с УДИБ и договорились, что у нас планируются, скажем так, некие дополнения к 1 сентября к этой скульптурной композиции, установить там фонтан, у лошадки появится жеребёнок. И мы договорились, что к 1 сентября вернём ей старый цвет», рассказал Евгений Пащенко телеканалу «Енисей»

В мэрии информацию о том, что лошадь снова будут перекрашивать не подтвердили.

Фото: © Владимир Черников / prmira.ru