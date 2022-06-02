Глава Красноярского края возглавил список крупнейших землевладельцев среди глав регионов

Глава Красноярского края Александр Усс вновь стал лидером списка крупнейших землевладельцев, составленный из глав регионов России, сообщает РБК.

Так, в собственности у Александра Усса 4 земельных участка общей площадью 224,6 тысячи кв. метров. Доход же у главы региона весьма скромный: за 2021 год он заработал 19,289 млн. рублей. По этому значению он не попал даже в десятку богатейших.

На втором месте по количеству земли в собственности находится губернатор Брянской области Александра Богомаза. Общая площадь его земельных владений составляет 9,2 тысячи квадратных метров. Тройку замыкает глава Приморского края Олег Кожемяко с 45 тысячами квадратных метров земли.

Самым богатым губернатором стал глава Московской области Андрей Воробьёв. Его годовой доход составил 253,8 миллиона рублей.

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