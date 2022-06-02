В полиции Красноярского края прокомментировали закупку VPN на 115 млн рублей

В Главном управлением МВД России по Красноярскому краю прокомментировали информацию о закупке VPN на 115 миллионов рублей.

Информацию о контракте на сумму 146,7 миллиона рублей появилась на сайте госзакупок. 30 миллионов должны были на обеспечение доступа к Интернету по проводным сетям и спутниковую связь. Остальные средства были, так или иначе, связаны с организацией виртуальных частных сетей (Virtual Private Network). На портале также указано, что контракт был расторгнут через 2 дня после заключения.

В полиции заявили, что подобные контракты заключаются уже более 10 лет. Структуры МВД применяют VPN для защиты информации. В крупных организациях такое подключение является обязательным условием. Расторгли контракт в связи с изменениями в законодательстве. Так, для поддержки экономики и предпринимателей правительство в акты, связанные с закупками, внесено множество изменений.

Сейчас контракт перерабатывают и согласовывается с профильными службами ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко