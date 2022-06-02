Министр спорта Приангарья получил предостережение от Генпрокуратуры РФ из-за ненадлежащей реализации нацпроекта «Демография» в Иркутской области. В ведомстве провели проверку и выяснили, что из запланированных к реализации бюджетных ассигнований в 2022 году освоили чуть больше 10 процентов.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что было запланировано открытие ФОКов в Иркутском и Жигаловском районах, но работы ведутся с отставанием – готовность объектов составляет 10 и 25 процентов соответственно. Также нарушены сроки строительства крытого катка в иркутском микрорайоне Университетский. Они выполнены на 65 процентов вместо заявленных 74,8.

Кроме того министерство спорта до сих пор не организовал рейтинговый отбор объектов для строительства тренировочного катка. На эту цель из федерального бюджета планируется выделить более 135 миллионов рублей.

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