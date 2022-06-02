В Омске выпускницу удалили с ЕГЭ из-за телефона

Выпускница пришла на ЕГЭ по русскому языку с телефоном в сумочке. За это её исключили из кабинета.

Девушка достала телефон до начала экзамена. Теперь на аттестацию ей можно прийти через год.

– В порядке прописан запрет на наличие мобильного телефона в пункте проведения экзамена. Выпускница зашла в аудиторию, села, достала телефон и положила на стол. К экзаменам надо относиться ответственно. Чтобы не было соблазна, лучше вообще никаких гаджетов с собой не брать, – сказала в эфире ГТРК «Иртыш» министр образования Омской области Татьяна Дернова.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков