Опубликована программа первых выходных второго сезона проекта «В центре Мира»

Администрация города опубликовала программу первых выходных второго сезона проекта «В центре Мира». 4 и 5 июня три квартала проспекта Мира, между улицами Обороны и Перенсона, превратятся в пешеходно-прогулочное пространство. Перекрывать кварталы начнут 3 июня в 20.30. Проезд будет разрешён только по Диктатуры Пролетариата.

Открытие кафе и ресторанов под открытым небом начнётся с 10.00, до 12.00 на проспекте будет звучать фоновая музыка, а после полудня заработают основные локации.

4 июня горожан ждут следующие развлечения:

На участке от ул. Обороны до ул. Диктатуры Пролетариата в 11.00 пройдёт семейный фестиваль «Первый детский» от Ассоциации работающей молодёжи. На нём юные красноярцы и их родители смогут в игровых формах познакомиться с различными профессиями и ведущими предприятиями города. Также в «Фестивальном квартале» пройдут мастер-классы, активные игры, научные опыты и многое другое.

В сквере Пушкина покажут музыкально-театрализованное представление «Сказочка», начало в 13:00. В 14:30 музыкантов сменят танцоры из разных студий города. В 19:00 клоуны из ассоциации «Авация» покажут сцены из спектаклей и пантомимы, а также проведут мастер-классы по основам клоунады. Завершит день «Амфибрахий на траве» – музыкально-поэтический перфоманс.

В переулке Поздеева проведут мастер-классы плетению цветочных браслетов, рисованию, лепке из глины и робототехнике.

На крыльце театра Пушкина художники будут писать этюды с натуры.

С 12 часов возле газона на улице Кирова начнёт работать детский автогородок, где юным красноярцам напомнят правила безопасности на дорогах.

В 20:30, если позволит погода, откроется летний кинотеатр. Гостям покажут мультфильм «Творцы снов» – это история о приключениях девочки Нины в волшебной Стране Снов.

5 июня горожан ждут следующие развлечения:

В сквере Пушкина с 12:30 начнут читать стихи и исполнять вокальные номера от добровольческого центра творчества «Авангард». В 15:00 на сцене выступит фольклорный ансамбль «Пимочки». В 16:00 пройдёт танцевальный мастер-класс, а завершится день игрой в мафию (начало в 20:00). Весь день в сквере будет работать картинная галерея.

На зелёном газоне на Кирова можно будет поиграть в «Крестики-нолики» и поучаствовать в детских литературных чтениях. Там же там с 12 до 21.30 продолжит работу детский автогородок.

На площадке возле памятника Поздееву в 12 часов начнутся инклюзивные танцы.

С полудня от памятника стартует историко-гастрономическая пешеходная экскурсия «Кухни Мира». Участники погрузятся в атмосферу купеческого Красноярска XIX-XX веков и узнают о гастрономической жизни города.

В 14:00 зазвучат зажигательные хиты от студии эстрадного вокала. В 15:00 начнётся «час Ирландии»: красноярцев научат национальным танцам.

В 16:00 создавать настроение песнями и танцами продолжит шоу-группа. В 17:00 на сцену выйдут творческие представители Дома просвещения. В 20:00 начнет работать площадка от «7 телеканала» с концертом красноярских групп и конкурсами. Самым активным обещают подарки. ​

В переулке Поздеева весь день будут идти мастер-классы от студии живописи «Рисоварка». Параллельно можно будет поучаствовать в интерактивной программе «Строкою Пушкина воспеты». Будет работать и площадка по робототехнике.

Между ул. Обороны и ул. Диктатуры Пролетариата продолжат работу детские интерактивные площадки с мастер-классами и активными играми. Красноярец ждет и эффектное шоу барабанщиков. Завершит день на этой площадке музыкальная группа «Экстра».

В 22.00, как предписано законом о тишине, все локации прекратят свою работу.

Этим летом проект порадует форматами, полюбившимися горожанам с первого сезона: большим газоном, на котором можно сидеть и лежать, «музыкальный балкон» с ди-джеем и саксофонистом, арт-объекты для селфи, шоу от ходулистов. В этом году первые выходные «В центре Мира» состоятся на одной неделе с Днем защиты детей, потому многие локации будут посвящены детям.

Фото: © Кирилл Сатаров