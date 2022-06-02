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Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге в мае выросли на 10%

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Красноярск
15:11 2 Июня 2022
поезда, железные дороги, пассажиры, транспорт, перевозки
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В мае 2022 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 774 тыс. пассажиров, что на 10,3% превышает аналогичный показатель прошлого года. В том числе в пригородном сообщении – 643,6 тыс. (+11,6% к маю 2021 г.), в дальнем следовании – 130,4 тыс. (+4,5%).

Пассажирооборот в мае составил 162,8 млн пасс-км, что на 10,5% выше показателя того же периода 2021 года.

За 5 месяцев 2022 года перевезено 2 млн 662 тыс. пассажиров, это на 6,2 % больше, чем за январь-май прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 2 млн 89 тыс. пассажиров (+6,2%),в дальнем следовании – 573 тыс. (+5,9%),

Пассажирооборот на КрасЖД в январе-мае составил 686 млн пасс-км, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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