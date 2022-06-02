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Губернатору Красноярского края представили эскизный проект Предмостной площади

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Красноярск
15:51 2 Июня 2022
общество, красноярск, благоустройство, строительство, происшествия, объекты
Фотография © krskstate.ru
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На выездном совещании Александру Уссу представили эскизный проект комплекса зданий и планы по благоустройству Предмостной площади.

Как сообщили на сайте регионального правительства, на месте бывшего концертно-танцевального зала и пустыря расположатся Центр креативных индустрий «Поздеев центр», а также новое здание Красноярского хореографического колледжа с учебным театром с залом на 500 зрителей. Их соединит общественное пространство для отдыха и массовых мероприятий, рядом создадут современную набережную с амфитеатром.

Губернатору Красноярского края представили эскизный проект Предмостной площади

Строительство объектов предположительно начнётся в 2023 году.

Архитекторы предоставят эскизы «Поздеев центра» осенью. В центре расположатся многофункциональные выставочные залы, интерактивные локации с мультимедийными технологиями. Кроме этого, там будут: фондохранилище, творческие и учебные пространства, арт-резиденции, коворкинги, художественные мастерские, шоурумы. Постоянно действующая экспозиция работ Андрея Поздеева станет своего рода ядром.

Губернатору Красноярского края представили эскизный проект Предмостной площади

Губернатор Красноярского края положительно оценил эскизный проект. Он отметил, что Предмостная площадь должна превратиться в новое современное городское пространство для отдыха горожан.

В Красноярске существует дефицит пространств, где наши талантливые художники, архитекторы, дизайнеры и представители креативных индустрий могут показывать то, что они создают. «Поздеев центр» даст им такую возможность, – отметил Александр Усс. – Красноярскому хореографическому колледжу также необходимо новое современное пространство. Вокруг появятся красивая набережная, дополнительное открытое выставочное пространство. Уверен, это место станет новой точкой притяжения для жителей Красноярска и гостей города.

Также Александр Усс сообщил, что после обновления на Театральной площади появится здание Дворца бракосочетания. 

Фото: Александр Черных 

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