Губернатору Красноярского края представили эскизный проект Предмостной площади

На выездном совещании Александру Уссу представили эскизный проект комплекса зданий и планы по благоустройству Предмостной площади.

Как сообщили на сайте регионального правительства, на месте бывшего концертно-танцевального зала и пустыря расположатся Центр креативных индустрий «Поздеев центр», а также новое здание Красноярского хореографического колледжа с учебным театром с залом на 500 зрителей. Их соединит общественное пространство для отдыха и массовых мероприятий, рядом создадут современную набережную с амфитеатром.

Строительство объектов предположительно начнётся в 2023 году.

Архитекторы предоставят эскизы «Поздеев центра» осенью. В центре расположатся многофункциональные выставочные залы, интерактивные локации с мультимедийными технологиями. Кроме этого, там будут: фондохранилище, творческие и учебные пространства, арт-резиденции, коворкинги, художественные мастерские, шоурумы. Постоянно действующая экспозиция работ Андрея Поздеева станет своего рода ядром.

Губернатор Красноярского края положительно оценил эскизный проект. Он отметил, что Предмостная площадь должна превратиться в новое современное городское пространство для отдыха горожан.

— В Красноярске существует дефицит пространств, где наши талантливые художники, архитекторы, дизайнеры и представители креативных индустрий могут показывать то, что они создают. «Поздеев центр» даст им такую возможность, – отметил Александр Усс. – Красноярскому хореографическому колледжу также необходимо новое современное пространство. Вокруг появятся красивая набережная, дополнительное открытое выставочное пространство. Уверен, это место станет новой точкой притяжения для жителей Красноярска и гостей города.

Также Александр Усс сообщил, что после обновления на Театральной площади появится здание Дворца бракосочетания.