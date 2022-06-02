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В Красноярске в мкр. Солнечном появился новый сквер

Главная Общество
Красноярск
14:36 2 Июня 2022
общество, красноярск, благоустройство, жители
Фотография © admkrsk.ru
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В мкр. Солнечный появился сквер «Там, где сбываются мечты». В рамках инициативных проектов благоустроили участок между домами на пр. Молодёжный, 1 и бульваре Солнечный, 6. На реализацию проекта выделили более 8 млн рублей из городского бюджета, доля финансового участия жителей - 2,6 % от общей стоимости проекта (291 147,78 руб.). Об этом пишут на сайте администрации города Красноярска.

В Красноярске в мкр. Солнечном появился новый сквер

Стоит отметить, что ранее на месте сквера был пустырь и стихийная парковка.

В Красноярске в мкр. Солнечном появился новый сквер

Подрядчики очистили участок, высадили газон и обустроили тротуар, обустроили брусчатые дорожки, модернизировали освещение, установили лавочки и урны. В сквере появился игровой и гимнастический комплексы, песочница, спортивная площадка с футбольными воротами и баскетбольный щит. Кроме этого, сквер удобен для маломобильных жителей.

В Красноярске в мкр. Солнечном появился новый сквер

— Подрядная организация приступила к работе в апреле и должна была завершить строительство объекта в середине сентября, однако все работы закончили раньше, – рассказала Елена Ланина, руководитель администрации Советского района. 

 

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