В Красноярске в мкр. Солнечном появился новый сквер

В мкр. Солнечный появился сквер «Там, где сбываются мечты». В рамках инициативных проектов благоустроили участок между домами на пр. Молодёжный, 1 и бульваре Солнечный, 6. На реализацию проекта выделили более 8 млн рублей из городского бюджета, доля финансового участия жителей - 2,6 % от общей стоимости проекта (291 147,78 руб.). Об этом пишут на сайте администрации города Красноярска.

Стоит отметить, что ранее на месте сквера был пустырь и стихийная парковка.

Подрядчики очистили участок, высадили газон и обустроили тротуар, обустроили брусчатые дорожки, модернизировали освещение, установили лавочки и урны. В сквере появился игровой и гимнастический комплексы, песочница, спортивная площадка с футбольными воротами и баскетбольный щит. Кроме этого, сквер удобен для маломобильных жителей.