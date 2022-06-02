Красноярца заставили компенсировать 130 тысяч рублей бывшему работодателю

Красноярца заставили компенсировать 130 тысяч рублей, которые предприятие потратило на его обучение. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП Красноярского края.

Мужчина работал на одном из вагоностроительных заводов в Ленинградской области. Предприятие за свой счёт обучило его профессии электрогазосварщика. Однако работник решил сменить место работы, а деньги не вернул.

Работодатель обратился в суд, который обязал гражданина выплатить затраченные на его обучение средства. Сделать это удалось только после вмешательства судебных приставов, которые ограничили мужчину в праве выезда за пределы РФ и взыскал деньги с его банковских счетов.

«Таким образом, задолженность была взыскана в полном объёме, деньги перечислены взыскателю», – рассказали 2 июня в пресс-службе УФССП Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов