В Красноярске на Театральной площади построят Дворец бракосочетаний. Об этом сообщила газета «Наш Красноярский край» со ссылкой на главу региона Александр Усс.

«Мы приняли решение о строительстве Дворца бракосочетаний на Театральной площади и уже начали процесс проектирования. Проблема давно перезрела, Красноярск достоин гораздо лучшего, чем тот ЗАГС, который мы сейчас имеем в Центральном районе», – цитирует главу региона издание.

По словам Александра Усса, здание будет круглым и по виду напоминать обручальные кольца. По предварительной информации, здание появится на месте парковки, где раньше был недострой. Сейчас в городе два дворца бракосочетания: первый находится на улице Дубровинского, второй – это Дом семейных торжеств на Ленина, 24.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин