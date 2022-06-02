Прокуратура организовала проверку после падения футбольных ворот на 13-летнего подростка в Красноярске

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, предварительно установлено, что 31 мая около 21:00 во время игры на спортплощадке на 13-летнего подростка упали футбольные ворота. С тяжёлой травмой головы мальчика госпитализировали.

Отметим, что спортивную площадку обслуживает МАУ г. Красноярска «Центр спортивных клубов».

Прокуратура потребовала техническую и эксплуатационную документацию на спортивный инвентарь и сведения о состоянии здоровья и полученной травме подростка.

Во время проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасной эксплуатации спортивного оборудования. Также будут установлены обстоятельства произошедшего, владелец спортивного инвентаря, соответствие ворот требованиям безопасности.

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев