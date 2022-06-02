2 июня
Красноярск
погода +18 °C
61.47
 
€ 63.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае за сутки потушили 7 лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
13:20 2 Июня 2022
общество, в красноярском крае, лесные пожары, пожарные
версия для печати Ico_print

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 7 лесных пожаров на площади 2,9 тыс. га. Очаги возгораний действовали в Богучанском, Емельяновском, Абанском районах и Дивногорске.

Предварительно, на лес огонь перешёл по вине местного населения и из-за сухих гроз.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 4 000 человек и свыше 1 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омске выпускницу удалили с ЕГЭ из-за телефона

В Омске выпускницу удалили с ЕГЭ из-за телефона

2 Июня 2022 г.
Она достала телефон ещё до начала экзамена
Новости Красноярска: Губернатору Красноярского края представили эскизный проект Предмостной площади

Губернатору Красноярского края представили эскизный проект Предмостной площади

2 Июня 2022 г.
Строительство объектов предположительно начнётся в 2023 году
Новости Красноярска: Опубликована программа первых выходных второго сезона проекта «В центре Мира»

Опубликована программа первых выходных второго сезона проекта «В центре Мира»

2 Июня 2022 г.
Перекрывать кварталы начнут 3 июня в 20.30
Новости Красноярска: Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге в мае выросли на 10%

Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге в мае выросли на 10%

2 Июня 2022 г.
Пассажирооборот в мае составил 162,8 млн пасс-км
Новости Красноярска: Игрок французского клуба «Монако» отдыхает на Алтае

Игрок французского клуба «Монако» отдыхает на Алтае

2 Июня 2022 г.
Лето он проводит на Алтае далеко не первый раз
Новости Красноярска: В Красноярске цветут каштаны

В Красноярске цветут каштаны

2 Июня 2022 г.
Эти деревья привезли в краевую столицу в 2005 году
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае с 1 июня прожиточный минимум составит 15 451 рубль

В Красноярском крае с 1 июня прожиточный минимум составит 15 451 рубль

31 Мая 2022 г.
С января величина составляла 14 046 рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

30 Мая 2022 г.
Также суд взыскал в пользу каждого потребителя компенсацию морального вреда
Новости Красноярска: В Красноярске в июне ожидаются заморозки

В Красноярске в июне ожидаются заморозки

2 Июня 2022 г.
Не исключены ветра, грозы, дожди и град
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru