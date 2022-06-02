В Красноярском крае за сутки потушили 7 лесных пожаров

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 7 лесных пожаров на площади 2,9 тыс. га. Очаги возгораний действовали в Богучанском, Емельяновском, Абанском районах и Дивногорске.

Предварительно, на лес огонь перешёл по вине местного населения и из-за сухих гроз.

В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 4 000 человек и свыше 1 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок