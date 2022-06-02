В Красноярске за незаконную продажу алкоголя демонтировали четыре павильона

В Свердловском районе продолжают демонтировать самовольные постройки и временные сооружения с нарушением требований законодательства. Особое внимание уделяется торговым точкам, где незаконно продают алкоголь.
С начала года за незаконную продажу алкоголя в районе снесли нестационарные торговые объекты по ул. Матросова, 26, 26д/1, ул. Королева, 7 и ул. Тимошенкова, 129, сообщили на сайте администрации города Красноярска. Департамент градостроительства расторг договоры на размещение временных сооружений. Предприниматели самостоятельно демонтировали павильоны.
Напомним, что продажа алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах запрещена законом, штрафы составляют от 10 до 300 тысяч рублей.
О фактах незаконной торговли алкоголем жители Свердловского района могут сообщать:
- на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонам: 8-908-012-15-71 (WhatsApp и Viber); 8-902-969-09-28 (телефонные звонки);
- в дежурную часть ОП № 6 МУ МВД России «Красноярское» по телефону 233-47-35;
- в дежурную часть ОП № 12 МУ МВД России «Красноярское» по телефону 290-47-84.