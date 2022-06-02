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Минусинским межрайонным прокурором стал Павел Павлов

Главная Общество
Красноярск
12:52 2 Июня 2022
общество, в красноярском крае, назначение, прокуратура
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На должность Минусинского межрайонного прокурора назначен советник юстиции Павел Павлов.

Он окончил Сибирский юридический институт МВД России.

В июле 2008 г. был принят на работу в следственное управление СК при прокуратуре РФ по Красноярскому краю. Занимал должность следователя следственного отдела по Центральному району.

В июне 2009 г. назначен на должность помощника прокурора Советского района.

Занимал должности старшего помощника прокурора Советского района, помощника прокурора Кировского района. Кроме этого, работал в должности прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ прокуратуры края, заместителя Минусинского межрайонного прокурора.

Фото: © epp.genproc.gov.ru 

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