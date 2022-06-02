На Горно-химическом комбинате в Железногорске прошли учения по безопасности

Три дня с 24 по 27 мая на базе Горно-химическом комбинате в Железногорске проходил отраслевой научно-практический семинар-совещание «Актуальные вопросы состояния и совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Участие в мероприятии приняли порядка 70 представителей предприятий и организаций отрасли, которые обсуждали наиболее важные вопросы безопасности, совершенствования систем аварийной готовности и реагирования, а также подготовку работников отрасли в части ГОиЧС и многое другое.

Важность подобных мероприятий отметил директор департамента ядерной и адиационной безопасности и организации лицензионной и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом» Сергей Райков. Семинар-совещание проходит на ГХК уже в третий раз и площадка хорошо себя зарекомендовала – это отличная возможность обменяться с коллегами опытом и актуальной информацией.

Генеральный директор Горно-химического комбината Дмитрий Колупаев выразил уверенность в том, что результаты этой совместной работы помогут повысить качество работы служб предприятий в целом. Он также отметил, что железногорская площадка интересна тем, что для атомной отрасли направления реализуются на новом уровне.

- Горно-химический комбинат - динамично развивающееся предприятие. На производственную площадку возвращаются реакторные технологии - идёт создание жидкосолевого реактора. Действует радиохимическое производство уран-плутониевого топлива, - подчеркнул Колупаев.

Особый интерес у участников вызвал технический тур в подгорную часть предприятия и смотр техники АО «Аварийно-технический центр Росатома».

- Техники много интересной: например, для инженерной разведки и поиска пострадавших мы используем беспилотные летательные аппараты, - комментирует начальник отдела связи и дистанционно управляемых аппаратов АТЦ Росатома Андрей Булавинов. – Они используются там, где доступ затруднён: нет проезда или сложилась опасная обстановка. Можем подлететь к объекту, определить его состояние, даже позвать – один из беспилотников оснащён громкоговорителем.

А самой зрелищной частью, бесспорно, стали показные тактико-специальные учения на тему «Ликвидация последствий аварии на железнодорожном транспорте со специальным грузом на территории ЗАТО г. Железногорск». Участие в них приняли 130 человек.

По легенде учений, из-за подмыва железнодорожных путей колесная пара вагона сопровождения сошла с рельсов. Возник пожар, из вагона выпал транспортно-упаковочный контейнер с радиоактивными материалами. Его герметичность нарушилась и содержимое рассыпалось на площади пяти квадратных метров. Были и «пострадавшие» в происшествии.

Первыми к месту аварии прибыли пожарные расчеты и бригада скорой медицинской помощи. Следом - разведка пожара. Специалисты производили «спасение» пострадавшего и «тушение» возгорания после отключения контактной сети.

Рядом с местом происшествия оперативно разворачивается мобильный штаб операции по ликвидации аварии, узел связи и пункт специальной обработки персонала. Действующие лица - силы специальной аварийной бригады (САБ) ГХК со всем необходимым оборудованием и взаимодействующие организации.

- Сегодня отрабатывали не только ликвидацию возгорания, но и взаимодействие с радиационной службой ГХК, так как нужно понимать, сколько наши сотрудники могут находиться на месте условного ЧП без вреда для здоровья, - рассказал заместитель начальника специального управления ФПС №2 МЧС России Иван Тищенко.

В итоге россыпь «радиоактивного» материала и грунта собрали и изолировали, как и поврежденный транспортный контейнер. Всё это доставлено железнодорожным краном на промплощадку предприятия, где вопросом обращения с материалами займутся профильные специалисты.

- Условная авария произошла на железнодорожном транспорте, перевозящем груз – радиоактивные материалы в транспортно-упаковочных контейнерах (ТУК-44). С такими контейнерами мы впервые проводим учения, - пояснил начальник отдела по делам ОГО, ЧС и МП Андрей Черепанов. – Нам важно тренировать персонал и отрабатывать взаимодействие специальной аварийной бригады ГХК с представителями полиции, войсковых частей, пожарными, спасателями и медиками. Сегодня ЧП ликвидировали за полтора часа, а в реальных условиях по регламенту на это отводится не менее суток. В случае необходимости могут привлекаться дополнительные средства.

После подведения итогов на заседании оперативного штаба учениям дана однозначно положительная оценка. А участники семинара-совещания отмечали, что было очень полезно посмотреть, как слаженная работа железногорских служб и организаций по ликвидации последствий аварии со спецгрузом выглядит на деле.

Фото:© Александра Власова и Ильи Шарапова