Авиакомпанию «НордСтар» оштрафовали за навязанные услуги

АО «Авиакомпания «НордСтар» заплатит штраф 10 000 рублей за навязанные услуги, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В ведомство обратилась жительница г. Королев Московской области. Она с помощью официального сайта красноярской авиакомпании «НордСтар» приобретала авиабилеты по маршруту Москва–Закинтос–Москва. После оплаты на электронную почту женщины поступили авиабилеты и квитанции об оплате услуг по подбору провозной платы (3 300 руб.). По словам женщины, эту услугу она не заказывал.

Авиакомпания отменила рейсы. Провозную плату возвратили, но стоимость услуги по подбору провозной платы не возместили. На претензионное требование потребителя «НордСтар» сообщило, что услуга в стоимость воздушной перевозки не входит и возврату не подлежит. Условия электронной покупки размещены на сайте авиакомпании.

Во время проверки установлено, что услуга предоставляется сторонней организацией – ООО «Норильск-ТАВС», с которой у потребителя отсутствуют договорные отношения. Приобретение авиабилета на сайте становится невозможным в случае несогласия пассажира с оплатой услуги по подбору провозной платы.

Таким образом, авиакомпания «НордСтар» включила в договор, условие, ущемляющее права потребителя.

- Юридическое лицо привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ и заплатит штраф 10 000 рублей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. - Требования потребителя о возврате цены навязанной услуги удовлетворены авиакомпанией. Также выплачена компенсация морального вреда (1 000 руб.).

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости