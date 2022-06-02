2 июня
Красноярск
погода +18 °C
61.47
 
€ 63.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Авиакомпанию «НордСтар» оштрафовали за навязанные услуги

Главная Общество
Красноярск
12:35 2 Июня 2022
общество, красноярск, авиакомпания, штраф
версия для печати Ico_print

АО «Авиакомпания «НордСтар» заплатит штраф 10 000 рублей за навязанные услуги, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В ведомство обратилась жительница г. Королев Московской области. Она с помощью официального сайта красноярской авиакомпании «НордСтар» приобретала авиабилеты по маршруту Москва–Закинтос–Москва. После оплаты на электронную почту женщины поступили авиабилеты и квитанции об оплате услуг по подбору провозной платы (3 300 руб.). По словам женщины, эту услугу она не заказывал.

Авиакомпания отменила рейсы. Провозную плату возвратили, но стоимость услуги по подбору провозной платы не возместили. На претензионное требование потребителя «НордСтар» сообщило, что услуга в стоимость воздушной перевозки не входит и возврату не подлежит. Условия электронной покупки размещены на сайте авиакомпании.

Во время проверки установлено, что услуга предоставляется сторонней организацией – ООО «Норильск-ТАВС», с которой у потребителя отсутствуют договорные отношения. Приобретение авиабилета на сайте становится невозможным в случае несогласия пассажира с оплатой услуги по подбору провозной платы.

Таким образом, авиакомпания «НордСтар» включила в договор, условие, ущемляющее права потребителя.

- Юридическое лицо привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ и заплатит штраф 10 000 рублей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. - Требования потребителя о возврате цены навязанной услуги удовлетворены авиакомпанией. Также выплачена компенсация морального вреда (1 000 руб.).

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омске выпускницу удалили с ЕГЭ из-за телефона

В Омске выпускницу удалили с ЕГЭ из-за телефона

2 Июня 2022 г.
Она достала телефон ещё до начала экзамена
Новости Красноярска: Губернатору Красноярского края представили эскизный проект Предмостной площади

Губернатору Красноярского края представили эскизный проект Предмостной площади

2 Июня 2022 г.
Строительство объектов предположительно начнётся в 2023 году
Новости Красноярска: Опубликована программа первых выходных второго сезона проекта «В центре Мира»

Опубликована программа первых выходных второго сезона проекта «В центре Мира»

2 Июня 2022 г.
Перекрывать кварталы начнут 3 июня в 20.30
Новости Красноярска: Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге в мае выросли на 10%

Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге в мае выросли на 10%

2 Июня 2022 г.
Пассажирооборот в мае составил 162,8 млн пасс-км
Новости Красноярска: Игрок французского клуба «Монако» отдыхает на Алтае

Игрок французского клуба «Монако» отдыхает на Алтае

2 Июня 2022 г.
Лето он проводит на Алтае далеко не первый раз
Новости Красноярска: В Красноярске цветут каштаны

В Красноярске цветут каштаны

2 Июня 2022 г.
Эти деревья привезли в краевую столицу в 2005 году
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мастер спорта по самбо из Красноярского края погиб на Украине

Мастер спорта по самбо из Красноярского края погиб на Украине

28 Мая 2022 г.
Установить личность удалось с помощью анализа ДНК
Новости Красноярска: Гостевой дом сгорел на базе «Ергаки» в Красноярском крае

Гостевой дом сгорел на базе «Ергаки» в Красноярском крае

28 Мая 2022 г.
Огонь распространился на площади 600 кв. м
Новости Красноярска: В Красноярске в июне ожидаются заморозки

В Красноярске в июне ожидаются заморозки

2 Июня 2022 г.
Не исключены ветра, грозы, дожди и град
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru