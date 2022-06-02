В «Лицей» по промокоду: юные физики и математики Красноярска получили доступ к образовательной платформе «Ростелекома»

Ко Дню защиты детей Красноярский «Ростелеком» подарил ученикам физико-математической школы Сибирского федерального университета промокоды на «Лицей». Десять ребят, которые отличились в минувшем учебном году, смогут в течение трех месяцев бесплатно посещать онлайн-уроки на цифровой платформе.

«Это очень хороший подарок. Впереди три месяца летних каникул, а каникулы — это замечательное время для отдыха, самообразования и развития. Наши преподаватели сами протестировали сервис: разнообразные уроки и проверочные задания, которые предложены “Лицеем”, помогут детям поддерживать тот уровень знаний, который они получили в нашей школе. Также благодаря сервису можно самостоятельно разобраться в сложных темах по математике, физике и информатике — это хорошее подспорье для изучения предметов», — отметила Елена Енгуразова, директор физико-математической школы Сибирского федерального университета.

В сервисе «Ростелеком Лицей» содержатся видеоуроки по всем предметам школьной программы, а также дополнительные развивающие курсы и тренажеры. Для тех, кто предпочитает практические занятия, есть видео научных экспериментов. Учебные материалы изложены простым языком, для наглядности используются пояснительные картинки и инфографика. Ученик может заниматься в удобное для него время, родители и педагоги могут контролировать образовательный процесс в специальном разделе «Успеваемость».

«Уверена, что школьникам, углубленно изучающим точные дисциплины, понравится сервис, и вместе с ним они смогут провести лето с пользой. Заниматься можно где угодно: дома, на даче, на пляже — там, где есть интернет. Весь учебный материал преподносится в легкой форме, а после прослушанного урока ученику будет предложено пройти проверочные задания. При наличии ошибок, сервис подскажет, какую тему стоит повторить и на что обратить внимание», — рассказала Наталья Баженова, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Подписка на весь образовательный контент «Лицея» доступна за 199 рублей в месяц. Подробности на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 350 03 35.

Возрастная категория 6+

Фото: «Ростелеком»

По материалам «Ростелекома»