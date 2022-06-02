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В Центральном районе убрали 60 кубометров бумажных объявлений

Главная Общество
Красноярск
12:00 2 Июня 2022
общество, красноярск, реклама, закон
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В Центральном районе количество незаконных объявлений на улицах, если сравнивать с 2021 годом выросло в несколько раз.

С начала этого года с опор освещения, ограждений и фасадов убрали 60 кубометров бумажных объявлений, с улиц вывезли 374 картонные таблички, 112 растяжек и баннеров, 82 штендера и 63 других рекламных конструкции. Об этом сообщает пресс-служба города Красноярка.

Отметим, что штендеры должны располагаться не дальше, чем в 5 метрах от входа в торговый объект или офис, размещать их можно лишь в часы работы организации.

— Борьба с несанкционированной рекламой осложняется тем, что установить её «авторов» непросто, то есть даже если в объявлении указан телефон или адрес, это не может быть основанием для привлечения к ответственности. Не спасают и камеры видеонаблюдения. Основной способ борьбы с нарушениями – устранение последствий. Мы просим беречь городское имущество, которое страдает от неряшливых объявлений, – сказал Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района.

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