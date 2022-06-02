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«Единая Россия» пригласила воспитанников театральных студий из территорий края на фестиваль кукольных театров

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Красноярск
11:22 2 Июня 2022
дети, праздник, партии, театр
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В День защиты детей и в рамках партийного проекта «Крепкая семья» «Единая Россия» традиционно проводит праздничные мероприятия для детей в территориях Красноярского края. В этом году партия пригласила более 100 детей из районов края посетить спектакли II Межрегионального фестиваля-конкурса театров кукол «Сибирь. Terra Magica» в Красноярске.

Утром 1 июня для детей из Боготольского района была организована экскурсия в парк флоры и фауны «Роев ручей». Региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», директор краевого центра развития семейных форм воспитания Ольга Абросимова вместе с ростовой куклой – символом партии белым мишкой встретила ребят на входе, поздравила с праздником и вручила билеты в Театр музыкальной комедии на кукольный спектакль «Цветы для Элджернона».

Ольга Абросимова рассказала, что акция «Театр для детей», в рамках которой творческие дети и дети с особенностями развития могут бесплатно посетить театры - одно из ставших уже традиционными мероприятий  партпроекта «Крепкая семья», направленного на поддержку детей и семей с детьми.

«Как координатор партпроекта, я для себя выделила, прежде всего, три основных направления работы: это безопасное детство, это своевременные меры социальной поддержки семьи и, конечно, самое главное – это пропаганда семейных ценностей. Потому что, к сожалению, в настоящее время у нас в крае, по всей России статистика печальная. Около 1,5 детей ежегодно в крае остаются без родительского попечения, за счет лишения родительских прав. Мы должны помнить об ответственности за наших детей. Желаю, чтобы сегодняшний день у всех детей был праздничным и запомнился на целый год», - отметила Ольга Абросимова.

После посещения зоопарка ребята приехали в театр Музыкальной комедии, где посмотрели спектакль «Цветы для Элджернона», поставленный Пермским театром кукол.  Спектакль - лауреат ХVI Краевого театрального фестиваля-конкурса «Волшебная кулиса» (специальный приз жюри — «За поиск сценического языка в спектакле на социально значимую тему»), 2021. Он вошёл в список самых заметных постановок нашей страны сезона 2020-2021 гг. по мнению экспертного совета Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Отметим, 2 и 3 июня акция «Театр для детей» продолжится.  Спектакли в рамках фестиваля «Сибирь. Terra Magica» посетят ребята из Большемуртинского, Назаровского, Пировского, Тюхтетского районов, а также города Красноярск. 

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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