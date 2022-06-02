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В Козульском районе назначили нового прокурора

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Красноярск
11:25 2 Июня 2022
в красноярском крае, назначение
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В Козульском районе Красноярского края назначили нового прокурора. Согласно приказу Генерального прокурора РФ эту должность займет младший советник юстиции Дмитрий Примоленный.

В Козульском районе назначили нового прокурора

Сообщается, что Дмитрий Примоленный окончил Сибирский федеральный университет. В июне 2014 года был принят на должность помощника прокурора Свердловского района Красноярска. С января 2017 занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы. 

С марта 2020 по май 2022 года был заместителем Ачинского прокурора.

Фото: © прокуратура Красноярского края / РИА Новости / Антон Денисов

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