В Козульском районе назначили нового прокурора

В Козульском районе Красноярского края назначили нового прокурора. Согласно приказу Генерального прокурора РФ эту должность займет младший советник юстиции Дмитрий Примоленный.

Сообщается, что Дмитрий Примоленный окончил Сибирский федеральный университет. В июне 2014 года был принят на должность помощника прокурора Свердловского района Красноярска. С января 2017 занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы.

С марта 2020 по май 2022 года был заместителем Ачинского прокурора.

Фото: © прокуратура Красноярского края / РИА Новости / Антон Денисов