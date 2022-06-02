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Спасатели предупредили красноярцев об опасных медведях в «Ергаках»

Главная Общество
Красноярск
11:09 2 Июня 2022
красноярск, мчс
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Заместитель начальника главного управления МЧС Красноярского края Роман Ветчинников рассказал о рисках, которые могут ожидать красноярцев на природе. Особенно внимательными жители края должны быть на водоёмах и в туристических походах.

На реках и озёрах нужно быть внимательными во время катания на лодках и катерах. Пассажиры должны всегда надевать спасательные жилеты. При отдыхе на пляже нельзя купаться там, где есть табличка «Купаться запрещено». Родителям должны следить за тем, чтобы дети неукоснительно соблюдали эти требования.

Находясь на природе, следует опасаться медведей. Не оставляйте пищевых отходов, это привлекает диких животных.

«Особо будьте осторожны при посещении природного парка „Ергаки“, там всегда много медведей, поэтому рекомендуем отдыхать на территории парка на базах отдыха, а не в палатках», – сообщил Роман Ветчинников.

Сохраняется риск возникновения техногенных пожаров из-за коротких замыканий, нарушений правил эксплуатации электроприборов и неосторожности при курении. В июне также сохранится риск возникновения палов сухой растительности, особенно на севере. Кроме того, в июне возрастает угроза ДТП с мотоциклистами и велосипедистами.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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