Губернатор Красноярского края провёл приём граждан по личным вопросам

На приём по личным вопросам к губернатору Красноярского края Александру Уссу обратились жители Назаровского, Емельяновского, Манского и Балахтинского районов, а также Дивногорска, Лесосибирска.

К примеру, многодетная мать из Емельяновского района приехала на приём к губернатору Красноярского края с просьбой. Многодетной семье очень нужна стиральная машинка.

Дмитрий и Снежана Низовских работают, ведут подсобное хозяйство и воспитывают 9 детей. Самому старшему 20 лет, а младшему - 3 года.

Глава региона поручил выделить средства из резервного фонда правительства Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи семье на приобретение нужной бытовой техники.

На приём женщина пришла с тремя детьми. Александр Усс поздравил ребят с праздником и вручил им памятные сувениры. Кроме этого, он дал возможность каждому выбрать себе по велосипеду.

К губернатору обратились жители Красноярского края с просьбой о приобретении нового компьютерного томографа для лесосибирской больницы. Также были просьбы о приобретении специализированной коляски для 11-летнего мальчика с ДЦП из Дивногорска, ремонте дороги Первоманск–Тертеж в Манском районе. Кроме того, жителям требуется модульный ФАП в дер. Чердынь Назаровского района, трактор для лесного питомника Балахтинского района. Александр Усс поручил профильным министерствам решить вопросы в кратчайшие сроки.