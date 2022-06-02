В Красноярском крае почти 13 тысяч девятиклассников написали ОГЭ по математике на 4 и 5

ОГЭ по математике в Красноярском крае 23 и 24 мая написали 28 205 девятиклассников.

Пятёрки за экзамен получили 1 098 человек (почти 4 %), четвёрки - 11 631 (41 %), тройки - 10 145 (почти 36 %), сообщили на сайте регионального правительства.

Не справившиеся с ОГЭ могут пересдать экзамен 4 июля.

Если сравнивать с прошлым годом, количество работ, выполненных на «отлично» увеличилось почти на 1,5 %, а на оценку «хорошо» – почти на 6 %. Отметим, что четыре человека написали предмет, набрав 31 балл из 31 возможного.

Экзамены для девятиклассников начались 19 мая, уже завершились ОГЭ по иностранным языкам, математике, обществознанию, истории, физике, биологии и химии.

Экзамен по русскому языку пройдёт 7 и 8 июня.

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев