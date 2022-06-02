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«Радио СИБИРЬ» занимает северный рубеж Красноярского края и встаёт на границе Европы и Азии

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Красноярск
09:54 2 Июня 2022
в красноярском крае, вещание
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В первый день лета «Радио Сибирь» приходит в Нижний Тагил и Туруханск. В одном из северных населенных пунктов Красноярского края с населением более 15 тысяч человек радиостанция начинает вещание на частоте 101.2 FM, в Уральском федеральном округе - на частоте 104.2 FM. Нижний Тагил является одним из самых крупных промышленных центров Урала и занимает второе место по численности населения в Свердловской области после Екатеринбурга, что увеличивает потенциальную аудиторию «Радио Сибирь» более чем на 340 тысяч человек. 

«Нижний Тагил, вошедший в сеть городов присутствия «Радио Сибирь», имеет большой потенциал для развития и социально-экономической интеграции наших регионов. Комплексное межрегиональное взаимодействие Урала и Сибири посредством рынка радиоиндустрии, синергия наших территорий позволит выйти на новый уровень в контексте устойчивого развития внутри страны», - прокомментировал запуск вещания «Радио Сибирь» в Нижнем Тагиле исполнительный директор холдинга МКР-Медиа Роман Климас. 

«Радио Сибирь» - одна из старейших радиостанций России с 30-летним музыкальным стажем и охватом более чем 6 млн человек. В основу работы заложена концепция, сохраняющая для слушателей и рекламодателей безопасную и благоприятную среду, которая исключает негативный контент.  Музыкальная составляющая эфира – современная популярная музыка отечественных и зарубежных исполнителей. В эфире станции много развлекательных программ, разнообразных рубрик, конкурсов и викторин. В каждом регионе присутствия «Радио Сибирь» известно своими многочисленными внеэфирными событиями, конкурсами и социальными акциями, среди которых музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НаVOLне», экологические и другие социально значимые проекты: «Чистая Сибирь», «Зелёная планета», «Хочу домой – ищу питомца» и т.д.

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