В Красноярске подвели итоги конкурса «Тренер года»

Подведены итоги краевого профессионального смотра-конкурса «Тренер года». Участие приняли 84 специалиста.
Лучших тренеров определяли в трёх номинациях. Конкурс проводился в несколько этапов, сообщили в пресс-службе министерства спорта Красноярского края.
В номинации «Тренер начального этапа» победу одержала Ирина Арютина, преподаватель краевой спортшколы по художественной и эстетической гимнастике.
В категории «Тренер тренировочного этапа» выиграл Назар Безбах, тренер по лёгкой атлетике из Норильской спортшколы.
Первое место в номинации «Тренер этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства» досталось Инне Зотовой, тренеру по танцевальному спорту спортшколы Центра по ледовым видам спорта.
С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.
Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края