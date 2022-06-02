В Красноярске подвели итоги конкурса «Тренер года»

Подведены итоги краевого профессионального смотра-конкурса «Тренер года». Участие приняли 84 специалиста.

Лучших тренеров определяли в трёх номинациях. Конкурс проводился в несколько этапов, сообщили в пресс-службе министерства спорта Красноярского края.

В номинации «Тренер начального этапа» победу одержала Ирина Арютина, преподаватель краевой спортшколы по художественной и эстетической гимнастике.

В категории «Тренер тренировочного этапа» выиграл Назар Безбах, тренер по лёгкой атлетике из Норильской спортшколы.

Первое место в номинации «Тренер этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства» досталось Инне Зотовой, тренеру по танцевальному спорту спортшколы Центра по ледовым видам спорта.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края