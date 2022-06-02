Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы

P2p-биржи представляют собой платформы, где люди могут размещать объявления, предлагающие купить или продать Bitcoin (BTC) или другие криптовалюты. Для пользователей это удобно широким выбором способов оплаты – от карт любых банков до наличных денег при встрече в реале. Разберемся в принципах работы p2p-бирж, благодаря которым они уже много лет сохраняют высокую популярность.
Покупка или продажа криптовалюты через p2p
По своей сути это просто рынок, где люди публикуют свои предложения о покупке или продаже монет. При этом пользователь указывает важные для него параметры:
- Обменный курс.
- Предпочтительный способ оплаты.
- Минимальный или максимальный лимит.
Если кто-то заинтересуется объявлением, он связывается с потенциальным контрагентом, после чего производится оплата любым доступным методом, который устраивает обоих.
В отличие от централизованных бирж, p2p-платформы позволяют торговать напрямую с другими людьми. Тем не менее, эти сервисы не полностью децентрализованы, поскольку все действия контролируются на централизованном уровне.
Когда инициируется сделка, то монеты, подлежащие обмену, временно хранятся на эскроу-счету. Когда продавец подтвердит, что заказ оплачен, то обмен завершается. Другим механизмом снижения рисков для обеих сторон является система репутации. У каждого трейдера указана статистика его успешных сделок, зачастую можно также оставлять отзывы.
В случае конфликта между пользователями команда поддержки биржи помогает с разрешением спорных ситуаций.
Преимущества и недостатки p2p-торговли
Плюсы:
- Одноранговые сделки, где создатель объявления сам указывает комфортные для него условия.
- Система репутации, эксроу-счета и арбитраж – механизмы, нацеленные на честность сделок.
- Широкий выбор способов оплаты.
- Обычно не нужна верификация.
Минусы:
- Обман всё равно возможен, мошенники придумывают для этого разные способы.
- Маленький выбор поддерживаемых криптовалют.
- Низкая скорость проведения сделки.
p2p-биржи работают почти по всех регионах, кроме тех, где запрещена криптовалюта. Но выполнение операций с наличными деньгами (для чего изначально и были придуманы такие платформы) зависит от того, найдется ли контрагент в вашем регионе. Если вы выступаете в роли продавца, никогда не выпускайте криптовалюту, пока не убедитесь, что получили фиатные деньги от покупателя. Популярной площадкой для пиринговой торговли явяется Бинанс P2P от международной криптовалютной биржи Binance.