С 3 по 5 июня в Красноярске будет закрыт для движения участок пр. Мира и ул. Кирова

Схема движения и парковки транспорта на пр. Мира, ул. Кирова и ул. Диктатуры Пролетариата будет изменена для обеспечения безопасности при проведении мероприятий проекта «В центре Мира».
Ограничения будут действовать с 3 июня 20:30 до 5 июня 23:00, рассказали в администрации города Красноярска.
Пешеходными станут участки пр. Мира от ул. Перенсона до ул. Диктатуры Пролетариата и от ул. Диктатуры Пролетариата до здания по пр. Мира, 108, а также по ул. Кирова от здания по ул. Ки рова, 23 (бывшее кафе «Big Yorker») до ул. Карла Маркса.
Для того, чтобы жители домов и сотрудники офисов могли заезжать во дворы часть ул. Кирова (от ул. Ленина до здания по ул. Кирова, 23) временно станет двусторонней. Заезжать туда смогут только те, кто живёт или работает на данном участке.
Также накануне мероприятий, с 18:00 3 июня до 23:00 5 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
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по пр. Мира (от ул. Перенсона до ул. Обороны);
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по ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Карла Маркса).
А с 00.00 часов 4 июня до 24.00 5 июня парковаться запретят на ул. Диктатуры Пролетариата (от пр. Мира до ул. Ленина).
Кроме этого, с 20:00 3 июня до 23:00 5 июня общественный транспорт будет ездить по временным схемам. В направлении ж/д вокзала автобусы №№ 3, 37, 55 и 56 с Коммунального моста будут двигаться по ул. Карла Маркса. Затем по ул. Сурикова с выездом на ул. Ленина и далее по обычным схемам. Автобусы № 12 и № 85 будут двигаться по ул. Ленина без заезда на пр. Мира, а № 64 пройдёт через ул. Марковского, затем по ул. Вейнбаума с выездом на ул. Ленина. Далее по обычной схеме. В обратном направлении автобусы маршрутов №№ 3, 12 и 85 будут поворачивать с пр. Мира на ул. Горького. Затем они будут выезжать на ул. Карла Маркса, а далее поедут по своим схемам движения.