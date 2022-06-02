С 3 по 5 июня в Красноярске будет закрыт для движения участок пр. Мира и ул. Кирова

Схема движения и парковки транспорта на пр. Мира, ул. Кирова и ул. Диктатуры Пролетариата будет изменена для обеспечения безопасности при проведении мероприятий проекта «В центре Мира».

Ограничения будут действовать с 3 июня 20:30 до 5 июня 23:00, рассказали в администрации города Красноярска.

Пешеходными станут участки пр. Мира от ул. Перенсона до ул. Диктатуры Пролетариата и от ул. Диктатуры Пролетариата до здания по пр. Мира, 108, а также по ул. Кирова от здания по ул. Ки рова, 23 (бывшее кафе «Big Yorker») до ул. Карла Маркса.

Для того, чтобы жители домов и сотрудники офисов могли заезжать во дворы часть ул. Кирова (от ул. Ленина до здания по ул. Кирова, 23) временно станет двусторонней. Заезжать туда смогут только те, кто живёт или работает на данном участке.

Также накануне мероприятий, с 18:00 3 июня до 23:00 5 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств: