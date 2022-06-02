В Красноярске в июне ожидаются заморозки

Синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал на пресс-конференции в «КП-Красноярск» какой будет июнь для красноярцев.

Начало июня станет холодным и дождливым, кроме этого, возможны заморозки до -3° С.

С 3 по 6 июня днём будет до 15° С. Прогнозируются дожди. К 7 июня ожидается потепление до +20° С. Далее потеплеет до +25° С. Ночью будет около +10° С — +15° С.

В третью декаду месяца в дневное время будет около +20° С — +25° С.

Не исключены ветра, грозы, дожди и град.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников