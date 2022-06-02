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В Красноярске открылся фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»

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Красноярск
09:15 2 Июня 2022
фестивали, красноярск
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В Красноярском театре кукол 1 июня открылся II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA». На пять дней город станет центром притяжения кукольников Сибири, Урала и Дальнего Востока. На суд жюри свои лучшие работы представят 12 творческих коллективов. 

«Основная идея этого фестиваля в том, чтобы здесь встречалось искусство Востока и Запада, а Сибирь – это центр Евразии. В этом году у нас появились театры из Хабаровска и что главное – из Биробиджана. Мне было очень интересно узнать, что в этом городе есть свой театр кукол. По моему мнению, это большая находка для всего театрального мира», – председатель экспертного совета фестиваля-конкурса театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA» Владимир Спешков.

Все постановки очень разные – здесь и классический кукольный театр, и современное прочтение, и даже эксперименты.

«На этот фестиваль поступило гораздо больше заявок, чем на первый. Это свидетельство большого интереса к нашему проекту, мы попали в тренд современной театральной политики. На мой взгляд, сформировалась очень любопытная афиша – своеобразная панорама искусства театров кукол. Это и очень качественные традиционные постановки, спектакли новых форм и разных техник. Я думаю, что это будет праздник для зрителей, гостей и участников фестиваля», – говорит Владимир Спешков.

Фестиваль открылся конкурсным показом спектакля «Я – Будда» от Тувинского государственного театра кукол. Сюжет рассказывает, как принц Сиддхартха Гаутама, отказавшись от мирских благ после долгого пути поиска высшей истины, побеждает Мару – воплощение всех видов зла и достигает духовного просветления.

«Этот фестиваль – это обмен опытом между различными театрами. Наша работа достаточно интересна. В ней, на мой взгляд, соблюдается баланс между религиозной составляющей и художественной. Это создало удивительный сплав, который обогатил историю о становлении принца Сиддхартхи Гаутамы как “Будды”», – рассказал директор Тувинского государственного театра кукол Саян Оюн-оолович Монгуш.

Основанная на буддийских сутрах, где описывается биография Будды, постановка, была разбавлена тувинскими народными мотивами. В итоге у режиссёра Айдыса Чадамбы получилась завораживающая и, чего греха таить, жутковатая постановка. При первом просмотре у неподготовленного зрителя может возникнуть чувство тревоги и целый батальон мурашек на теле. Темнота в зале, искусственный дым, танец неясных силуэтов на сцене и песнопения тувинских шаманов создают прекрасный фон для появления главного антагониста всего рассказа – ростовой куклы демона Мару.

Отдельным подарком для зрителей станут постановки внеконкурсной программы: трагикомический парафраз в двух частях «Тристан & Изольда»/16+ от Московского областного государственного театра кукол и скетчи про стариков и старушек «Птифуры. Бабушки»/12+ от Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат» КУКФО.

«У нас очень разная программа. Это очень важно, особенно когда наша жизнь суживается, упорядочивается – театр сохраняет своё разнообразие и остаётся эмоциональным и движущимся. У всех представленных театров разные стили и подходы к постановкам», – добавил Спешков.

Но не театром единым будет сыт гость фестиваля. Кроме показов спектаклей, афишу дополнит большая образовательная программа «Современный театр кукол: специфика творческого процесса (от замысла до воплощения) и менеджмента». Её программа будет интересна режиссёрам, актёрам, заведующим литературной частью, критикам и театральным менеджерам.

События фестиваля пройдут в Красноярском театре кукол, в Институте искусств имени Дмитрия Хворостовского, городском Дворце культуры, на сцене театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярском Музыкальном театре и в Доме Актёра. 

Обращаем внимание, что все спектакли фестиваля «Сибирь. TERRA MAGICA» участвуют в программе «Пушкинская карта». С подробной информацией о фестивале и афишей можно ознакомиться на сайте театра www.puppet24.com в разделе «Терра Магика». 

Фото: © пресс-служба Красноярского театра кукол

 

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