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Красноярские депутаты утвердили исполнение бюджета-2021

Главная Общество
Красноярск
22:02 1 Июня 2022
общество, красноярск, власть, депутаты
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Городской совет Красноярска принял отчет об исполнении бюджета за 2021 год.

«Один из важных моментов в том, что что профицит, образовавшийся в 2021 году, был истрачен разумно. В первую очередь, уменьшен муниципальный долг. Это привело к повышению финансовой устойчивости бюджета города. Мы сработали на перспективу следующих лет», – поделился председатель постоянной комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию Павел Павелко.

Муниципальный парламентарий также добавил, что статуса города с высоким уровнем долговой устойчивости позволяет Красноярску сохранять городские инициативные полномочия. Например, бесплатные 10 поездок в месяц для инвалидов на социальном такси и выплаты родителям за непредоставление места в детском саду.

Доходы бюджета в 2021 году составили 45,1 млрд рублей, расходы – 41,9 млрд рублей. Профицит по сравнению с 2020 годом вырос на 1,2 млрд рублей. При этом были значительно сокращены муниципальный долг и его доля в общем бюджете. Как рассказал на внеочередной сессии первый заместитель Главы города – руководитель департамента финансов Роман Одинцов, мэрия ведет учет всех рекомендаций горсовета и то, в какой стадии исполнения они находятся. Пожелания со стороны депутатов в большинстве случаев же формируются на основе обращений избирателей.

Так в прошлом году депутаты согласовали корректировку бюджета города и, в числе прочего, направление дополнительных средств - 10 млн рублей -на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания спортивной школы «Здоровый мир» по триатлону, которое было построено в 1970 году. 

«Из реализованных проектов самым важным я считаю ремонты школ и строительство детсадов. Использование легковозводимых зданий школ оказалось действенной мерой. Мы сэкономили бюджетные деньги и сделали нормальные школьные объекты», – добавил Павел Павелко.

Депутат добавил, что сложившаяся экономия средств положительно скажется и на показателях исполнения бюджета нынешнего года когда возможна неопределенность с уровнем налоговых поступлений из-за внешнеполитической нестабильности. Горсовет уже провел масштабную корректировку бюджета – 2022 и готов оперативно внести новые изменения, если этого потребует экономическая ситуация.

«Еще в 2020 году, когда люди находились в изоляции из-за коронавируса, мы отработали механизм взаимодействия с администрацией Красноярска, и он будет полезен нам и сегодня, в нынешней непростой обстановке», – резюмировал он.

Фото:©сайт krasnoyarsk-gorsovet.ru

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