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Прокуратура признала незаконной продажу участка у Центрального рынка в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
19:30 1 Июня 2022
красноярск, прокуратура
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Прокуратура признала незаконной сделку по продаже земли под строением у Центрального рынка Красноярска. Ведомство направило иск в Арбитражный городской суд, сообщил депутат заксобрания края Илья Зайцев в своём Telegram-канале.

Ранее ведомство внесло чиновникам администрации представление: построенный там павильон, на основании которого арендатор получил право собственности, оказался слишком мал. Теперь же по итогам суда участок может вернуться в муниципальную собственность. 

Площадь участка напротив гостиницы «Колос» у Центрального рынка составляет 2378 квадратов. Администрация города сдала участок в аренду компании «Альянс-Строй» с условием, то та построит на этой земле центр бытовых услуг. Однако, вместо него появился некий павильон, который не проработал ни дня. 

По документам строение проходило как "капитальный объект". Пользуясь этим фактом, предприниматель смог выкупить эту землю в частную собственность, потратив на это чуть больше 600 рублей.

Фото: t.me/zaitsev24

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