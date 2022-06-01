Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил задержавших грабителя красноярских школьников.

Глава МВД Владимир Колокольцев России наградил задержавших грабителя красноярских школьников. Награждение прошло в честь Дня защиты детей. Всего в церемонии награждения приняли участие 18 юных граждан из 14 регионов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди награжденных были два школьника из Красноярска – Никита Платонов и Кирилл Сейкис. 28 августа прошлого года ребята стали свидетелями того, как неизвестный забрал 7 тысяч рублей у пенсионера, который снял деньги в банкомате. Подростки бросились в погоню за злоумышленником, поймали его и удерживали до приезда полиции.

Задержанным оказался 41-летний ранее судимый житель краевого центра. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Сама церемония прошла в режиме видеосвязи. Мальчиков вместе с родителями пригласили в главное управление МВД России по Красноярскому краю. Грамоты от министра школьники получили из рук главы краевой полиции Александра Речицкого.

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